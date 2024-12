Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Verona-Empoli 0-0: partiti LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bentegodi’ tra i gialloblu di Zanetti e gli azzurri di D’Aversa in tempo realeIle l’si affrontano in una gara molto delicata valida per la 15esima giornata del campionato diA. Una sfida che mette in palio punti preziosi in chiave salvezza che saràdall’arbitro Di Bello della sezione di Brindisi.Zanetti e D’Aversa, allenatori died(LaPresse) – Calciomercato.itI gialloblu di Paolo Zanetti, la cui panchina inizia a scricchiolare, vogliono interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive subite contro Fiorentina, Inter e Cagliari. Privi dello squalificato Coppola, gli scaligeri hanno bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione. Gli azzurri di Roberto D’Aversa, che invece sono galvanizzati per il passaggio del turno in Coppa Italia ai calci di rigore nel derby contro la Fiorentina, vanno a caccia di punti per rimanere nella parte destra della classifica e rialzare la testa dopo il ko contro il Milan.