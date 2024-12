Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Venezia-Como: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Penzo’ tra gli arancioneroverdi di Di Francesco e i biancoblu di Fabregas in tempo realeIlè di scena sul campo delin una gara tra neopromosse valida per la quindicesima giornata del campionato diA. Un autentico scontro diretto in chiave salvezza che sarà diretto dall’arbitro Doveri della sezione di Roma 1.Eusebio Di Francesco, tecnico del(foto Ansa) – Calciomercato.itDa una parte gli arancioneroverdi di Eusebio Di Francesco, confermato in panchina dopo il vertice societario di inizio settimana, sono quasi all’ultima spiaggia. C’è bisogno di tornare al successo dopo i quattro ko di fila contro Inter, Parma, Lecce e Bologna per abbandonare l’ultimo posto in classifica e agganciare proprio i lariani a quota 11 punti. Dall’altra parte i biancoblu di Cesc Fabregas, che invece sono reduci dal pareggio contro il Torino, puntano ad ottenere la seconda vittoria esterna della stagione dopo quello di prestigio contro l’Atalanta dello scorso settembre per uscire dalla zona retrocessione.