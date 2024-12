Firenzetoday.it - DIRETTA / Fiorentina-Cagliari 0-0, segui il live di Firenzetoday

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:22 Qualche sorpresa anche neldi Nicola. In porta c'è Sherri, preferito a Scuffet. Difesa a quattro formata da Zappa, Mina, Luperto e Augello. In mediana c'è Makoumbou con Marin. Sulla trequarti spazio a Obert, Viola e Zortea dietro Piccoli.