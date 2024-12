Oasport.it - DIRETTA F1, GP Abu Dhabi 2024 LIVE: Sainz prova a tenere Norris, rimonta Leclerc, penalizzato Piastri

16° giro/58guadagna un decimo al giro su. 3.8 il gap.15° giro/58IN ZONA DRS! 9 decimi da Russe..15° giro/58appena a 1.2 da Russell! Deve scendere sotto il secondo per poter utilizzare il DRS.15° giro/58 Pit-stop per Gasly,sale in quarta posizione.15° giro/58 Il podio è alla portata per. Il problema sarà perquello di battere.14° giro/58 Gasly e Russell sono in bagarre. Questo consentirà adi riavvicinarsi.14° giro/58 Ripetiamo: la Ferrari ha bisogno di un primo e di un terzo posto, sperando nel contempo chenon faccia punti.13° giro/58 Adesso arriva il difficile per, che è quinto e si trova a 2.1 da un osso duro come Russell.12° giro/58 Verstappen passa Alonso ed è settimo.