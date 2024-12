Oasport.it - DIRETTA F1, GP Abu Dhabi 2024 LIVE: Norris in fuga, ma la Ferrari è viva! Sainz insegue, Leclerc scatenato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22° giro/58a 1.3 da Gasly. Per ora Russell non si ferma e rimane in pista con gomme medie.21° giro/58torna in pista in ottava posizione, alle spalle di Gasly che si era già fermato.21° giro/58 Pit-stop per. Monta gomme hard e cerca dunque l’undercut nei confronti di Russell.20° giro/58 Sale a 1.3 il ritardo dida Russell.19° giro/58, Russell,, Verstappen, Hamilton, Lawson, Gasly, Tsunoda e Hulkenberg i primi 10. 13° Piastri.18° giro/58 La Mercedes guadagna sempre in trazione: Russell non permette adi tentare il sorpasso.17° giro/58a mezzo secondo da Russell! Sappiamo che il britannico è un cagnaccio nel corpo a corpo.17° giro/58crolla a 4 secondi. La gara prosegue senza imprevisti.