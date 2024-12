Ilgiornale.it - Dieci conosciuti spiati 24 ore su 24. Così nel 2000 apriva la Casa più famosa della tv

Leggi su Ilgiornale.it

Un esperimento che ha avuto un successo mai registrato prima in tv, tant'è che va in onda ancora oggi, seppur con notevoli modifiche. Dall'edizione con gente sconosciuta a quelle con i vip, c'è chi lo critica, ma sono ancora in tanti quelli che lo apprezzano