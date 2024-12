Lanazione.it - Derby Lucchese-Arezzo: sfida numero 52 allo stadio Porta Elisa

Sarà il52 tra, quello di domani sera alle 20.30. Il bilancio complessivo pende dalla parte rossonera: 18 vittorie, 21 pareggi e 12 successi amaranto. A Lucca le due squadre si sono affrontate 25 volte e l’ha conquistato i tre punti in 4 occasioni aggiungendo poi 10 pareggi. La prima volta che gli amaranto hanno espugnato Lucca risale al 7 novembre 1965 in serie C: finì 2-1 e fu decisiva la doppietta di Gerardi. Per la successiva vittoria esterna i tifosi dovettero attendere quasi 24 anni. A infrangere il tabù ci pensò Luperto: suo il gol segnato il 16 aprile 1989 nell’1-0 con cui gli amaranto vinsero la partita. Indimenticabile il 2-1 del 19 novembre 2000, dove il grande mattatore fu Mario Frick. SuperMario firmò la doppietta da tre punti.