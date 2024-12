Padovaoggi.it - Dai parenti a mangiare la torta, al rientro la casa svaligiata

Leggi su Padovaoggi.it

E' uscito un'ora, massimo un'ora e mezzo con la moglie e i tre figli piccoli per andare auna fetta dida una parente che festeggiava il compleanno. Al suo ritorno si è trovato lae non ha potuto far altro che chiamare il 112. L'amara vicenda giovedì 5 dicembre ha.