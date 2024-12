Cremona-Varese oggi in tv | programma orario e diretta Serie A 2024 2025 basket

Leggi su Sportface.it

Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 10^ giornata delladi. Interessante testa a testa tra due formazioni che sono alla ricerca di punti importantissimi in ottica salvezza. Finora, infatti, gli uomini di coach Cavina hanno vinto una sola partita, ormai un mese e mezzo fa contro Napoli. Non va molto meglio agli ospiti, che di vittorie ne hanno solo due e, dopo i due KO negli ultimi due turni, inseguono il primo successo in trasferta. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di domenica 8 dicembre sul parquet del PalaRadi. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per ladi.SEGUI LATESTUALERISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASONCOME VEDERE LAA INIL REGOLAMENTO DELLAASTREAMING E TV – La partita sarà visibile instreaming in esclusiva su Dazn.