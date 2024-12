Fanpage.it - Cosa può dirci la cacca degli orsi polari sul futuro delle specie artiche

Leggi su Fanpage.it

La crisi climatica obbliga alcuni animali a cambiare abitudini e dieta, come nel caso. E questo cambiamento influenza anche il loro microbioma, come dimostra un nuovo studio che ha analizzato le feci dei plantigradi. Riusciranno gliad adattarsi anche a questo cambiamento in mondo sempre più caldo?