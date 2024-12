Internazionale.it - Cosa insegna l’austerità portoghese al resto d’Europa

Dopo il crollo del 2011, il Portogallo è oggi uno degli stati europei con i conti più in equilibrio. E può essere un esempio per le grandi economie che soffrono a causa dei problemi di bilancio, come la Francia, in piena crisi politica. Leggi