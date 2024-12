Corruzione Sud maglia nera | Campania seconda regione d’Italia con 9 inchieste e 79 persone indagate

Leggi su Ildenaro.it

Ci sono “mazzette” per finte vaccinazioni covid o per ottenere falsi titoli di studio, in altri casi le “mazzette” hanno facilitato l’aggiudicazione di appalti per la gestione dei rifiuti piuttosto che per la realizzazione di opere pubbliche o la concessione di licenze edilizie. E poi ci sono leper scambio politico elettorale e quelle relative alle grandi opere. In prossimità della Giornata Internazionale contro laLibera ha scattato una fotografia delle principalisullanel nostro Paese nell’anno in corso. L’istantanea mostra un quadro allarmante: l’avanzata senza freni dellain Italia. Da Torino ad Avellino, da Bari a Pozzuoli, da Palermo e Catania, da Milano a Roma, il 2024 è un continuo bollettino di “mazzette” con il coinvolgimento di amministratori, politici, funzionari, manager, imprenditori, professionisti e mafiosi coinvolti in una vasta gamma di reati di