Corriamo al Sodo la ventesima edizione della manifestazione podistica

Firenze, 8 dicembre 2024 – Si è conclusa con grande successo la 20ªgara "al", valida anche come 14ª Coppa Cattolica Assicurazioni Sirio SAS, organizzata dal GS Le Panche Castelquarto.al, le fotoL’evento, con partenza e arrivo presso la caratteristica piazzetta di via Reginaldo Giuliani a Firenze, ha rappresentato un’importante occasione di incontro per sportivi e appassionati. La, non competitiva e a carattere ludico-motorio, è stata riconosciuta come prova valida per il Trofeo Pollastri sotto l’egidaUSIP. Il servizio fotografico, curato con passione dalla ETS "Regalami un sorriso", ha immortalato i momenti salientigiornata, testimoniando la gioia dei partecipanti e l’atmosfera di condivisione.