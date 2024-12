Ilgiornaleditalia.it - Coppa del Mondo di Fioretto, Oro azzurro a squadre in Giappone

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Quarta vittoria in altretante gare nel week-end didelROMA - Trionfo degli azzurri deloggi a Takasaki. Quarta vittoria per l'Italia in altrettante gare di questo memorabile ultimo weekend dideldell'anno solare 2024. Inè ancora d'oro la formazione del CT