Bergamonews.it - Con Ifa e Baf si apre in Fiera Bergamo il calendario 2025 delle fiere d’arte in Italia

Leggi su Bergamonews.it

. Siilin: con BAFArte, dedicata all’arte moderna e contemporanea, e IFAn Fine Art, focalizzata sull’arte antica e l’alto antiquariato.Dal 10 al 12 gennaio, la prima, e dal 10 al 19 gennaio, la seconda, le due manifestazioni trovano la loro collocazione ideale nei 16.000 metri quadrati dei padiglioni A e B, e relativi foyer, delladi, collocata al centro di unapiù importati macroregioni a livello mondiale e collegata strategicamente sullo scacchiere della mobilità, con l’autostrada A4, le stazioni FS e l’aeroporto internazionale BGY a pochi chilometri.167 espositori in tutto, 86 per BAF e 81 per IFA, che presentano – ognuno con il proprio sguardo e attraverso centinaia di opere – circa 600 anni di storia dell’arte, dal Quattrocento a oggi.