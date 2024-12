Sport.quotidiano.net - Cmc sfida Wolf Pistoia: obiettivo riscatto nel campionato Divisione regionale 1

Prova a rialzarsi il Cmc che, dopo la batosta di Rosignano (–31), oggi alla Dogali (ore 18, porte scorrevoli) ospita ilper la giornata numero 11 deldi1. Sulla carta l’impegno della squadra di coach Michele Bertieri non si presenta improbo: i pistoiesi non sono irresistibili, nel girone A occupano il 14° posto e solo la migliore classifica avulsa nei confronti di Monsummano e Invictus Livorno non li relega all’ultimo posto anche se i punti (4) sono gli stessi di termali e amaranto. Con 648 punti realizzati sono il terzo attacco meno prolifico (peggio hanno fatto solo Castelfranco e Invictus), ma con 696 punti incassati la difesa ha subito meno di tante altre squadre. Il cammino degli ospiti è costellato di cadute (8 sconfitte in 10 partite). Va un po’ meglio in casa del Cmc che ad oggi di partite ne ha vinte 5 a fronte di altrettante sconfitte, che in classifica fanno 10 punti e sesto posto.