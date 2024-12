Romadailynews.it - Cina: sistema trade-in aumenta vendite elettrodomestici di oltre 200 mld yuan

Pechino, 08 dic – (Xinhua) – I ricavi delledinell’ambito del programma di-in sostenuto dalla politica hanno raggiunto i 201,97 miliardi di(circa 28,11 miliardi di dollari) fino a venerdi’, come mostrato dai dati del ministero del Commercio. I prodotti con il piu’ alto livello di efficienza energetica hanno contribuito ail 90% dei ricavi delle, come mostrato dai dati. Secondo il ministero, un totale di 29,64 milioni di consumatori hanno usufruito di sussidi per i loro acquisti dindo il volume delledi 45,85 milioni di unita’. Il programma di-in deglifa parte degli sforzi dellaper stimolare la domanda interna e sostenere la crescita economica. Il Consiglio di Stato ha pubblicato un piano d’azione a marzo per avviare ammodernamenti su larga scala delle attrezzature e-in di beni di consumo, a quasi 15 anni dall’ultima tornata di rinnovi di questo tipo.