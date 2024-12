Romadailynews.it - Cina: economia notturna a Kunming (1)

, 08 dic – (Xinhua) – Turisti posano per una foto in una strada di notte nella citta’ di, nella provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan, il 6 dicembre 2024.Negli ultimi anni,ha intensificato i suoi sforzi per arricchire la vita dei cittadini sviluppando complessi di fiere notturne. (Xin) Agenzia Xinhua