Sport.quotidiano.net - Ciclismo, verso il 2025. Il primo ritrovo del Team Pieri

Firenze, 8 dicembre 2024 - Dopo aver ufficializzato la squadra per ilil, si è ritrovato presso il Centro Musicale “La Suoneria” in via Via Chiantigiana a Firenze per la consegna delle bici e del materiale tecnico per la stagione. Ospiti di Leonardo Forconi i ragazzi hanno potuto apprezzare le nuove bici “Bianchi” e l’abbigliamento che, anche per la stagione in arrivo sarà fornito dalla Alè, uno dei marchi più prestigiosi nel. Alnon era presente il presidente Piero, impegnato a Vignole di Quarrata dove ha ricevuto dal Comitato Regionale Toscana la medaglia d’argento per i tanti anni di presenza nel. Questa la squadra per la prossima stagione ancora diretta dai due tecnici Fioravanti e Breschi. Leonardo Machiavelli, Ettore Esposito, Emiliano Bonaiuti, Cristian Buturo (riconfermati), più i nuovi arrivati Domenik Jaku, Filippo Bozzoli, Andrea Filipponi, Jhemerson Lacerda Milhomem, Gabriele Squillace, Giovanni Mariotti, Federico Pileri.