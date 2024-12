Ilgiorno.it - Cane precipitato in una dolina di Sulzano: corsa contro il tempo per salvare il cane Full

Brescia, 8 dicembre 2024 – Sono momenti di grande preoccupazione sui monti che sovrastano, piccolo comune sulla sponda est del lago d’Iseo dove da ieri è in corso una vasta operazione di ricerca che vede coinvolte decine di vigili del fuoco tra cui gli specialisti speleo Nucleo Saf. C’è bisogno di loro perché da ieri si sono perse le tracce di, un setter di una famiglia di Polaveno che aveva deciso di uscire per una passeggiata sui monti, imbiancati dalla prima neve caduta nelle ultime ore. I proprietari sospettano chesi finito sotto terra, precipitando in un buco apertosi sotto una, una conca di origine carsica tipica di queste zone. Al momento i vigili del fuoco stanno perlustrando l’interno della cavità ma dinon vi sono tracce. Più passa ile più le probabilità di trovare ilvivo diminuiscono, un po’ per via delle temperature rigide (siamo a mille metri di quota circa) e un po’ perché l’animale non è in grado di sostentarsi.