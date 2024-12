Oasport.it - Calcio a 5: Feldi Eboli e Napoli non sbagliano. La Meta Catania batte il Genzano

La nona giornata della Serie A 2024-2025 dia 5 si è ufficialmente chiusa, in un fine settimana fatto di gol e di emozioni. Tantissime le reti messe a segno nelle 8 partite in programma. Ecco come sono andate le cose.Robante 6-1 della capolistache supera il Benevento senza troppi problemi, così come fatto da unrotondo nel suo 3-0 alla Sandro Abate.Pesantissimo il 2-1 con cui lasi è rilanciatando il, al pari del 4-5 con cui il Petrarca si è imposto in casa della Roma.Bene la L84, capace di vincere 0-3 in casa del Manfredonia, così come Cosenza che ha battuto 4-2 l’Italservice Pesaro, in un quadro completato dall’1-1 fra Active Network e Fortitudo Pomezia e dal 3-3 fra Came Treviso e Sporting Sala Consilina nel posticipo.La prossima settimana il campionato di Serie A si ferma: pausa riservata alle nazionali.