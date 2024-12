Ilrestodelcarlino.it - Cade nella pista da cross. Paura per un giovane

Soccorsi mobilitati ieridi motodi Castellarano per uncaduto da una moto durante un allenamento. L’incidente è successo poco prima delle 14. Il motociclista è stato assistito nell’impianto sportivo situato in via Rio Rocca. E’ stata dunque prontamente attivata la centrale operativa del 118 che ha immediatamente coordinato l’emergenza. Il ragazzo si trovavaper l’attività di allenamento con la moto da. Ilcentauro è stato soccorso dai volontari di un’ambulanza intervenuta per l’incidente.zona, considerata la preoccupante e critica situazione, è arrivato anche l’elisoccorso. Momenti diper le condizioni del ragazzo. Dopo le prime terapie ricevute sul posto dai sanitari e dai volontari, è stato stabilizzato e urgentemente trasferito, in codice rosso, con il velivolo all’ospedale Maggiore di Parma in cui è stato poi sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e alle cure da parte dei medici del nosocomio.