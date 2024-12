Liberoquotidiano.it - C.sinistra: Bertinotti, 'è malconcia, Schlein fa come può'

Roma, 8 dic. (Adnkronos) - "Elly Shlein fapuò, è la leader di un centromolto malconcio". Così Fausto, a margine di un panel di confronto alla festa di Atreju, rispondendo a chi gli chiedeva se la leader del Pd sia in grado di costruire un ponte, espressione che lo stesso segretario di Rc aveva usatosuo personale auspicio 18 anni fa, partecipando alla festa allora organizzata dai giovani di An, dove disse che per una convivenza civile 'bisognava costruire un ponte'. Sulla sua partecipazione di oggi alla manifestazione al Circo Massimo organizzata da Fdi, è stato un incontro "rispettoso,sempre in tutti gli appuntamenti in cui c'è un rapporto con un pubblico".