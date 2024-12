Bundesliga 2024 2025 | Wind ribalta il Mainz Friburgo fermato dall’Hoffenheim

Leggi su Sportface.it

Gol e spettacolo tra Wolfsburg e, valida per la 13^ giornata di. La formazione di Hasenhuttl si impone in rimonta e acciuffa tre punti importanti per salire al quinto posto superando proprio gli avversari odierni. Avanti per tre volte con la doppietta di Nebel e il gol di Burkardt, ilsubisce due volte il pareggio con Amoura e Tomas, e nel finale, tra l'83' e il 94?, subisce la doppietta diper il 4-3 finale. Nell'altra partita di giornata, pareggio per 1-1 tra Hoffenheim e. Ginter porta avanti i suoi al 68', ma al 73' arriva la rete di Bischof molto preziosa per i suoi, che mantengono tre punti sul terzultimo posto.