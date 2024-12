Avellinotoday.it - Brindisi di Natale con FenImprese Avellino: un momento di auguri, arte e condivisione

Leggi su Avellinotoday.it

dicon:Un Evento di!Cari associati e amici di, in occasione del, siamo entusiasti di invitarvi ad un evento speciale per celebrare insieme questo periodo festivo. L’appuntamento è fissato per il 13 Dicembre 2024.