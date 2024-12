Ilgiorno.it - Botte e angherie in vent’anni di nozze: allontanato da casa

Indi matrimonio aveva subito numerosi maltrattamenti da parte del marito. Una situazione emersa dopo l’ennesimo ricovero della donna in ospedale. I carabinieri della stazione di Serina sono intervenuti nei confronti di un tunisino di 42 anni abitante a Costa Serina che è statodallafamiliare. L’aggressione era avvenuta lo scorso ottobre. Quando la donna era andata in ospedale a farsi medicare le ferite era emersa una situazione familiare preoccupante. Successivamente la vittima, esausta, se n’è andata dacon i figli, e ha formalizzato una denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini. A conclusione degli accertamenti eseguiti il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bergamo ha emesso l’ordinanza di allontanamento dallafamiliare dell’uomo, con contestuale divieto di avvicinamento nei confronti della vittima e dei tre figli, dei quali due minori.