Inter-news.it - Bayer Leverkusen-Inter, definito il programma di lunedì: i dettagli!

Leggi su Inter-news.it

si disputerà martedì 10 dicembre alle ore 21. Per l’occasione, la società meneghina ha fornito informazioni importanti per la giornata di.ILsarà una sfida valevole per la sesta giornata del girone unico di Champions League 2024-2025. La società nerazzurra ha pubblicato sul proprio sito ufficiale deiimportanti per quanto concerne la giornata di domani 9 dicembre. In particolare, sono stati definiti gli orari degli allenamenti mattutini che svolgeranno le due squadre., gli orari degli allenamentiLA RIFINITURA – L’sarà la prima a effettuare l’allenamento di giornata, alle ore 12. La rifinitura verrà svolta ad Appiano Gentile, con l’apertura ai media per 15 minuti. Per quanto riguarda il, la squadra tedesca si allenerà a partire dalle 12:25 all’Ulrich Haberland Stadion.