Livornotoday.it - Basket, serie A2 | Libertas Livorno-Apu Old Wild West Udine 85-60: capolavoro amaranto al PalaMacchia, Banks stellare

Leggi su Livornotoday.it

Lava in slalom tra infortuni e acciacchi, mette in ginocchioreduce da quattro vittorie di seguito e torna a sorridere dopo tre stop consecutivi. Al termine di un match giocato con grande autorevolezza e intensità. Prendendosi così 2 punti d’oro in ottica salvezza senza Italiano.