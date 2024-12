Oasport.it - Atletica oggi in tv, Europei cross 2024: orari gare, programma, streaming, azzurri in gara

domenica 8 dicembre si disputano glidisi disputeranno: ad Antalya (Turchia): va in scena la rassegna continentale riservata alla corsa campestre. Saranno i pratoni della località anatolica ad ospitare l’ultimo grande appuntamento internazionale della stagione per quanto riguarda l’leggere e si preannuncia grande spettacolo considerando le tante stelle che hanno deciso di onorare questo appuntamento tradizionale.LA DIRETTA LIVE DEGLIDIDIDALLE 9.00Ilprevede legiovanili (under 20 e under 23), la staffetta mista (quattro frazioni da 1500 metri ciascuna) e le due prove seniores (sulla distanza di 7500 metri per uomini e donne). L’Italia ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista e chiudere in bellezza un’annata agonistica che ha riservato enormi risultati agonistici.