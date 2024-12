Lapresse.it - Atletica, Europei cross: Nadia Battocletti oro in Turchia

Leggi su Lapresse.it

Altra medaglia d’oro per l’Italia neglidiad Antalya, inè la prima italiana a conquistare l’oro assoluto aglidi, dopo quattro titoli giovanili, ma anche la prima europea in 30 edizioni che riesce a trionfare in tutte le categorie (U20, U23, assoluta). Lo ricorda il portale della Federazione italiana dileggera. ? ????? ?????? ?????! ??????????? ?’?????? ??? ?????Festa ad Antalya!è la prima italiana a conquistare l’oro assoluto aglidi, dopo quattro ori giovanili? Italia femminile medaglia d’oro anche a squadre pic.twitter.com/iW4g8Jqz9V—Italiana (@italia) December 8, 2024