Ecodibergamo.it - Atalanta, Zappacosta verso la convocazione: Gasp col 3-4-1-2

ASPETTANDO IL REAL. L’esterno nerazzurro si è allenato parzialmente in gruppo e dovrebbe essere disponibile per la gara di Champions League di martedì 10 al Gewiss (alle 21) contro il Real Madrid. In attacco De Ketelaere-Lookman.