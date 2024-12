Ilgiornaleditalia.it - Atalanta, Zappacosta verso il recupero per il Real Madrid

Ancora out Cuadrado e Scamacca, per il resto tutti disponibili BERGAMO - Mattinata di allenamento per l'di Gian Piero Gasperini, i nerazzurri - dopo la vittoria contro il Milan in campionato - hanno iniziato a preparare il match contro ilvalido per la sesta giornata della prima