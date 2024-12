Ilrestodelcarlino.it - Assemblea ad Acquaviva sul fallimento Moncaro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

deve ripartire: partecipatacon soci, dipendenti e contoterzisti ieri adPicena dove la cooperativa vitivinicola ha una cantina che produce vini rossi di grande qualità. A organizzare l’il comitato per la rifondazione dellail quale ha invitato cittadini interessati, i produttori, i conferitori, i fornitori, i soci della cantina, nonché tutte le autorità del territorio e le associazioni di categoria agricole nella sala consiliare di via Fonte Palanca. Al centro dell’che ha visto la presenza anche dell’ex presidente Donatella Manetti, le problematiche relative alla procedura fallimentare instaurata dal Tribunale di Ancona e quella commissariale ministeriale. E’ fissata tra 10 giorni, al 18 dicembre l’udienza al Tar Marche per discutere il ricorso contro la liquidazione coatta amministrativa avviata dal ministero, poche ore dopo la liquidazione giudiziale decisa dal tribunale di Ancona.