Assad è caduto. E adesso che succede? Lo scenario di Cristiano

Forse si dovrebbe salutare Bashar al, raccontare l’uomo che sembra prossimo a uscire di scena, con troppi anni di ritardo, a Damasco. La macchina della morte che aveva ereditato dal padre e fatto funzionare a pieno vapore per anni è uno degli orrori che il Novecento ha creato e che il nuovo millennio ha visto gonfiarsi nel nome dei progetti totalitari e che non vogliono lasciarci. Glihanno governato così: terrore, disegno totalitario e azioni tese ogni giorno a creare un urto sanguinoso di una comunità con le altre per ricattarle tutte.Forse si dovrebbe scrivere che la macchina della morte diha anche creato i mostri che la sfidavano per legittimarsi e andare a tutto vapore: quindi si dovrebbe, forse, descrivere come questo sia ace come sia stato tollerato. Eppure sembra più opportuno raccontare che questo sarebbe potuto accadere diversamente, senza i gruppi armati che oggi lo stanno assediando nel suo palazzo delle tenebre grazie al sostegno militare di Ankara.