Ilgiornale.it - Armi finte, tuta mimetica e posto di blocco: 15enni si fingono militari per una challenge sui social

Fermavano le auto nel trevigiano spacciandosi per membri delle forze dell'ordine, tutto solo per un video da pubblicare su TikTok: "Non facevamo niente di male"