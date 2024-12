Lalucedimaria.it - Angelus 8 dicembre, Immacolata Concezione: Papa Francesco affida a Dio ogni nostra speranza, come Maria

Leggi su Lalucedimaria.it

In una Piazza San Pietro gremita di fedeli, arrivati daparte del mondo per ascoltare le parole del Santo Padre per la festività dell’pone la sua attenzione sulla figura dima anche e soprattutto sul tempo storico che stiamo vivendo: un tempo ricco di guerra, ma anche di troppe seduzioni . L'articoloa Dioproviene da La Luce di