Salernotoday.it - Albero caduto all'Unisa: 6 indagati, intanto l'Ateneo avvia il monitoraggio sugli interventi per la sicurezza

Leggi su Salernotoday.it

La Procura ha aperto un fascicolo per la caduta dell’che il 30 novembre ha coinvolto tre studenti al Campus di Fisciano: sei le persone iscritte sul registro degli, il ferito più grave, Carmine Fiorillo, 25 anni, è ancora in rianimazione in condizioni gravi, ma stabili.