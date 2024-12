Oasport.it - A che ora partono gli azzurri oggi nel gigante a Beaver Creek: programma esatto, n. di pettorale, tv

Leggi su Oasport.it

Saranno sei glial via dello slalommaschile che nella serata italiana di, domenica 8 dicembre, a, negli Stati Uniti, chiuderà la tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: la prima manche scatterà alle ore 18.00 italiane, mentre la seconda avrà inizio alle ore 21.00.Nella prima manche, salvo interruzioni, Luca De Aliprandini con l’11 partirà alle 18.20, Alex Vinatzer col 15 alle 18.28, Giovanni Borsotti col 21 alle 18.39, Filippo Della Vite col 27 alle 18.50, Hannes Zingerle col 33 alle 18.58 e Giovanni Franzoni col 54 alle 19.19.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mesePer lo slalommaschile della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.