A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist gigante Beaver Creek, programma, canale, streaming

Siamo nella prima trasferta americana della Coppa del Mondo di sci2024/2025. Si gareggia infatti a(Stati Uniti) al maschile. In arrivo c’è unsul “Birds of Prey” in Colorado.LA DIRETTA LIVE DELDI SCIALLE 18.00 E ALLE 21.00LA DIRETTA LIVE DEI DUE SUPERG FIS CON VONN E BRIGNONE ALLE 15.45 E 16.30che è cominciato l’altro ieri con la discesa libera, si è proseguito ieri con il supere si chiuderàcon il. Sono andate in archivio gare veloci di questa stagione: venerdì a sorpresa ha vinto Justin Murisier che ha battuto Marco Odermatt e ha colto la prima vittoria in assoluto in Coppa del Mondo e al secondo podio. Una gara decisamente imprevedibile con il primo podio in carriera raggiunto dallo sloveno Miha Hrobat.