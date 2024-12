Oasport.it - A che ora il biathlon in tv oggi, Mass start Kontiolahti 2024: programma, tv, streaming, pettorali

, domenica 8 dicembre, cala il sipario sulla macro-tappa d’apertura della Coppa del Mondo di-2025. Sulle nevi di(Finlandia) una lunga avventura che si concluderà con la disputa delle dueodierne. A dare il via alle danze saranno gli uomini a partire dalle 14.30 italiane, mentre le donne inizieranno dalle 17.10.LA DIRETTA LIVE DELLAMASCHILE DIDALLE 14.30LA DIRETTA LIVE DELLAFEMMINILE DIDALLE 17.10In casa Italia si spera in un colpo di cosa, in un primo appuntamento nel quale non sono arrivati i risultati che si sarebbero sperati. Nella gara maschile saranno Tommaso Giacomel e Didier Bionaz al via e soprattutto dal primo azzurro menzionato ci si aspetta qualcosa di più in termini di precisione al poligono.