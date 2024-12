Zonawrestling.net - WWE: Aggiornamenti sugli infortuni post Survivor Series, anche Tonga Loa infortunato

I WarGames sono passati in archivio, ma hanno lasciato significativi strascichi sul fronte. Diversi dei partecipanti al match ne sono usciti malconci e infortunati. Bronson Reed si è rotto la caviglia e starà fuori per un tempo indefinito, Jimmy Uso si è rotto un dito del piede elui farà una lunga assenza. Arriva ora la notizia dell’o diLoa, pure per lui si prospetta un lungo stop.Bicipite strappatoLa WWE ha confermato un altroo a seguito dei WarGames.Loa ha infatti riportato lo strappo del bicipite con conseguente necessario intervento chirurgico. Il membro della Bloodline di Solo Sikoa resterà fuori a tempo indeterminato e per lui si prospetta un lungo stop. Stesso discorso per Bronson Reed che si è operato alla caviglia fratturata.