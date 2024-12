Feedpress.me - West Ham in ansia per Michail Antonio: grave incidente stradale prima del match contro il Wolverhampton

L'attaccante delHam United ,, è rimasto coinvolto oggi in un. Il club londinese ha diffuso una nota ufficiale esprimendo vicinanza al giocatore: "I pensieri e le preghiere di tutto il club sono rivolti a, alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento". Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni del 34enne nazionale.