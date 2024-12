Quicomo.it - Volto coperto, puntano l'arma contro la cassiera: rapinato distributore di benzina a Balerna

Questa sera, poco prima delle 19.30, si è consumata una rapina in undisituato in via San Gottardo a. Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia cantonale, treri con ilsono entrati nele hanno minacciato una dipendente.