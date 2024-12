Virtus Verona-Giana oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi su Sportface.it

Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la diciottesima giornata del girone A di/2025. La marcia dei padroni di casa si è interrotta da diverse partite: la vittoria manca ormai da sei gare, e gli ultimi due ko hanno fatto scivolare la squadra al di fuori della zona play-off. Andamento discontinuo invece per gli ospiti, che si trovano a un punto di distanza dai veronesi.RISULTATI E CLASSIFICA: come vedere il matchL’incontro andrà in scena nella giornata di sabato 7 dicembre alle ore 15.00, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.in tv:/25 SPORTFACE.