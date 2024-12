Agi.it - "Vi dico io com'è Vannacci in casa"

AGI - Chi 'comanda' in? "Beh, inc'è matriarcato. Siamo tre donne.". La 'rivelazione' è di Camelia Mihilescu, moglie di Roberto, a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. La signoraspiega che "innon si parla di politica, anche perché la seguo poco" anche se "io, ovviamente, l'ho votato alle Europee". Un consiglio al marito? "Essere meno testardo, e più ordinato. È un tipo che lascia le cose in giro per, giornali, libri o valigie". "Io non l'ho seguito all'Europarlamento, sono rimasta in Italia per le bambine. Mio marito è solo a Bruxelles, almeno - aggiunge con una battuta - spero che sia solo.". A chi le chiede se sia gelosa, risponde: "Non ho questo difetto, e nemmeno lui. Ci conosciamo da 20 anni, siamo sposati da 15 e non c'è mai stato un episodio di gelosia tra di noi.