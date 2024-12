Amica.it - Vasco Rossi, le sorprese del concerto del 1983 quarant’anni dopo

(askanews) – In occasione del 40° anniversario del primo album dal vivo di, esce il 6 dicembre Va bene, Va bene così live + live unreleased – 40Th rplay special edition (etichetta Carosello Records / distribuzione Universal Music), l’esclusivo cofanetto con l’interodel.Nel videoal lavoro con Maurizio Biancani in sede di masterizzazione dei 10 live inediti, con materiale originale delrinvenuto negli archivi.La special edition da collezione contiene infatti sia le versioni rimasterizzate del disco originale del 1984, che 10 tracce tratte dal primo live didelmai pubblicate prima. Queste nuove registrazioni, hanno catturato l’energia e l’emozione di un’epoca e rappresentano un tesoro prezioso per tutti i fan del rocker, offrendo un’esperienza unica e dal sapore nostalgico.