Ilfoglio.it - Uscire dalla “sindrome italiana”. Il Rapporto Censis su un paese contraddittorio che deve partire

Leggi su Ilfoglio.it

“Si torna a ragionare di crescita. Il nodo di come sostenere il progresso della societànon può più essere rinviato”. Parole sacrosante nel momento in cui l’Istat declassa a un modestissim. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti