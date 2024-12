Lanazione.it - Union Basket a Pontedera . Dragons contro il Cus Pisa

Sfide sulla carta abbordabili, ma dove è vietato abbassare la guardia, per le squadre del comprensorio pratese impegnate in serie C maschile. I primi a scendere in campo saranno i ragazzi dellaPrato targata Sim Tel, impegnati oggi pomeriggio (palla a due alle 18.30) sul parquet di Juventus. Per i lanieri, dall’alto del loro terzo posto in graduatoria a quota 12 punti, la trasferta sembra più che alla portata, visto cheinsegue con 8 punti le posizioni nobili ed è nel gruppone di squadre a metà del tabellone, ma attenzione a prendere troppo alla leggera il match. In casarientrerà anche Lanari dopo l’ennesimo infortunio e sarà un’altra arma a disposizione di Coach Paoletti. Domani alle 18, invece, iospiteranno alle Toscanini il Cusin penultima posizione con appena 4 punti.