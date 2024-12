Fanpage.it - Una pianta parassita, due insetti insospettabili e un mistero botanico di lunga data finalmente risolto

Leggi su Fanpage.it

Sull'isola di Shimoshima, in Giappone, vive unache non fa fotosintesi, che sembra un fungo e che emana un odore di lievito. Nessuno sapeva chi o cosa la impollinasse e portasse in giro i suoi semi, ma ilè stato: entrambi i ruoli sono affidati a formiche e grilli "cammello", un fenomeno più unico che raro.