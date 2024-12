Latinatoday.it - Un uomo ucciso a coltellate a Nettuno, fermata l'ex compagna

Omicidio a. Nella tarda serata di ieri, 6 dicembre, unè stato trovato sanguinante e privo di sensi in via Bachelet, nell'androne di un palazzo. Per la vittima, undi 43 anni, non c'è stato nulla da fare. Prima di essere trasportato in ospedale, è morto per le ferite inflitte.